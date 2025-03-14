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Balıkesir’de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı haberi
“Bir Konserden Tablolar” programı Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluştu haberi
Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi
Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Zeytinburnu’nda bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti haberi
Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi
Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi
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Balıkesir’de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 2 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı.Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan 2 zanlının M.D...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 2 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan 2 zanlının M.D. ve V.S'yi dolandırarak toplam 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksi ile İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenen ekipler, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon başlattı.

Bursa çevre yolunda şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, zanlıları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ziynet eşyası ve nakit paranın ise bulunarak mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

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