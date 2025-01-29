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Balıkesir’de kuyuya düşen inek kurtarıldı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.Yaya Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya inek düştü.İne...