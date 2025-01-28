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Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi
Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
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Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Çalıntı motosikletlerin yerini tespit eden polis, zanlılar Ç.B. ve O.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, Ç.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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