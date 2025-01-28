Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.
Çalıntı motosikletlerin yerini tespit eden polis, zanlılar Ç.B. ve O.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan O.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, Ç.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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