Balıkesir’de öğrenciler ramazana özel klip çekti haberi

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ramazana özel hazırladıkları klipte, sözleri Abror Muxtor Aliy'e, bestesi İqbol Muhammed'e ait “Ramazan Geldi Ramazan” ilahisi seslendirildi.

İlçenin farklı alanlarında çekilen klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlker Uzan, “Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ile güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar.” dedi.

Öğrenci Kübra Güler Akçay ise klipte yer almanın heyecan verici olduğunu belirterek, okullarını temsil etmenin gurur verici olduğunu söyledi.