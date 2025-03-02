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Bakan Göktaş’tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: haberi
İstanbul’da “Aile İftarı” düzenlendi haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: (2) haberi
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi
Gelibolu Mevlevihanesi’nde iftar programı gerçekleştirildi haberi
Ümraniye’de çocuklar iftar sofrasında buluştu haberi
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Balıkesir’de öğrenciler ramazana özel klip çekti haberi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ramazana özel hazırladıkları klipte, sözleri Abror Muxtor Aliy'e, bestesi İqbol Muhammed'e ait "Ramazan Geldi Ramazan" ilahisi seslendirildi.İlçenin farklı alanlarında çekil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de öğrenciler ramazana özel klip çekti haberi

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ramazana özel hazırladıkları klipte, sözleri Abror Muxtor Aliy'e, bestesi İqbol Muhammed'e ait “Ramazan Geldi Ramazan” ilahisi seslendirildi.

İlçenin farklı alanlarında çekilen klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlker Uzan, “Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ile güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar.” dedi.

Öğrenci Kübra Güler Akçay ise klipte yer almanın heyecan verici olduğunu belirterek, okullarını temsil etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

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