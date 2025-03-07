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Balıkesir’de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul’da yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalandı.Plevne Mahallesi Sanat Okulu Caddesi Şehit Özkan Demirel Parkı yakınında Sunay E. (60), henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı sa...