Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erdinç Çetin idaresindeki 10 AIS 979 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir çevre yolunun Çayırhisar Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan Çetin'in, hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetin'in cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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