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Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi
“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
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Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.Çevre yolundan İzmir istikametinde seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 AKA 560 plakalı otomotiv yedek parçası taşıyan kamyonda yangın çıktı. Kamyonun...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi

Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Çevre yolundan İzmir istikametinde seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 AKA 560 plakalı otomotiv yedek parçası taşıyan kamyonda yangın çıktı.

Kamyonun lastiğinde başlayan yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

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