Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi

Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Çevre yolundan İzmir istikametinde seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 AKA 560 plakalı otomotiv yedek parçası taşıyan kamyonda yangın çıktı.
Kamyonun lastiğinde başlayan yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
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