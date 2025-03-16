Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde 6 yaşındaki yabancı uyruklu Z.B, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1,5 metre su dolu kuyudan çıkarılan Z.B, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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