Balıkesir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı haberi

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis, Altıeylül, Karesi, Burhaniye ve Marmara ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları süren şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
GYODER’den “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24” raporu haberi
Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi haberi