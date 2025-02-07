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BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi
Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi
Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi
Basketbolda Türkiye-İzlanda maçının ardından haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, İ.B, F.S, S.G. ve F.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklandı.

Operasyonlarda, toplam 1429 uyuşturucu hap, 5 yivsiz ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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