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Sakarya’dan kısa kısa
Balıkesir’de “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi
Kocaeli’de Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı genişliyor
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Balıkesir’de “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Balıkesir’de “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Kültür Aktiflikleri kapsamında şair ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve ilçe halkının ağır ilgi gösterdiği konferansta, Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed’in hayatını kıssalarla, şiir ve naatlarla anlattı.

Peygamberimiz Efendimizin Hz. Muhammed’i öven naatları okuyan Erzincanlı, izleyicilere his dolu anlar yaşattı.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Lideri Emin Ersoy ve Ak Parti İlçe Lideri Sercan Şık, Dursun Ali Erzincanlı’ya armağanlar takdim etti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, konuşmasında, “Keyifli söyleşisi ile beğenilen sohbeti için sayın Dursun Ali Erzincanlı’ya ve konferansımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Erzincanlı

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