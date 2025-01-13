Balıkesir’de “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Kültür Aktiflikleri kapsamında şair ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve ilçe halkının ağır ilgi gösterdiği konferansta, Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed’in hayatını kıssalarla, şiir ve naatlarla anlattı.

Peygamberimiz Efendimizin Hz. Muhammed’i öven naatları okuyan Erzincanlı, izleyicilere his dolu anlar yaşattı.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Lideri Emin Ersoy ve Ak Parti İlçe Lideri Sercan Şık, Dursun Ali Erzincanlı’ya armağanlar takdim etti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, konuşmasında, “Keyifli söyleşisi ile beğenilen sohbeti için sayın Dursun Ali Erzincanlı’ya ve konferansımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.” dedi.