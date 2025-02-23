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Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince bir ahırdan zeytin, hayvan yemi ve araç aküsü çalan şüpheli yakalandı.Avcılar mahallesinde bulunan bir ahırdan 250 kg zeytin, 50 kg hayvan yemi ve 1 akü çalındığın ihbarının üzerine ...