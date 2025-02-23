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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi
Balıkesir’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik’te firarı hükümlü yakalandı haberi
Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi
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Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince bir ahırdan zeytin, hayvan yemi ve araç aküsü çalan şüpheli yakalandı.Avcılar mahallesinde bulunan bir ahırdan 250 kg zeytin, 50 kg hayvan yemi ve 1 akü çalındığın ihbarının üzerine ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince bir ahırdan zeytin, hayvan yemi ve araç aküsü çalan şüpheli yakalandı.

Avcılar mahallesinde bulunan bir ahırdan 250 kg zeytin, 50 kg hayvan yemi ve 1 akü çalındığın ihbarının üzerine harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelisinin K.Ö, olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin Avcılar Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada çalınan 250 kg zeytin 50 kg hayvan yemi ve 1 akü bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli, K. Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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