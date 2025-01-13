Balıkesir’e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Edremit ilçesinde kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşen koyun, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Güre Mahallesinde bir koyunun mahsur kaldığını fark eden etraftakiler, durumu 112 Acil Davet Merkezine bildirdi.
İhbarın alınmasının akabinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı takımları olay yerine sevk edildi.
Koyunun su deposuna düştüğünü tespit eden takımlar, kısa müddette kurtarma çalışmalarına başladı.
Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, koyun inançlı bir halde sıkıştığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
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