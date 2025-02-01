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Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
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Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi

BALIKESİR (AA) - İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden "davulcu Ahmet" olarak bilinen Ahmet İzgi'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi. Uzun yıllar sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında davul çalan 53 yaşı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden “davulcu Ahmet” olarak bilinen Ahmet İzgi'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi.

Uzun yıllar sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında davul çalan 53 yaşındaki İzgi, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. İzgi'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi olan Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.

İzgi için Çınarlı Şevkiye Camisi'nde öğle vakti törene İzgi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından İzgi'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

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