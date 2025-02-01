Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden “davulcu Ahmet” olarak bilinen Ahmet İzgi'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi.
Uzun yıllar sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında davul çalan 53 yaşındaki İzgi, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. İzgi'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi olan Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.
İzgi için Çınarlı Şevkiye Camisi'nde öğle vakti törene İzgi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından İzgi'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
GÜNCELLEME 2 – Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi