Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi

Salon: TOFAŞ
TOFAŞ: Reed 17, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 7, Tolga Geçim 3, Berk Demir, Gauzin 6, Pasecniks 4, O'Brien 2, Bankston 18
Porto: Marble 21, Ferreira, Guerreio, Delgado 6, Querioz 4, Washpun 25, Omlid 9, Silva, Williams 9, Douhlas 16
1. Periyot: 20-25
Devre: 49-45
3. Periyot: 60-70
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'ya 90-82 mağlup oldu.
Bu sonuçla TOFAŞ, grupta 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Porto ise 2'nci galibiyetini aldı.
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