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Trakya’da iklim değişikliğine bağlı yer altı suyuna ulaşmada derinlik arttı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor haberi
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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi

EDİRNE (AA) - Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını gerçekleştirdi.Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut ekipleri kente geldi.ÇİMSA ÇBK Mersin, Edirne Spor Salonu'nda antre...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut ekipleri kente geldi.

ÇİMSA ÇBK Mersin, Edirne Spor Salonu'nda antrenmanını gerçekleştirdi.

Mersin ekibinin başantrenörü Ahmet Kandemir, kadın basketbolunda Fenerbahçe'nin büyük bir hegemonyasının olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin büyük bütçesinin olduğunu ve ciddi yatırımlar yaptığını belirten Kandemir, “Ciddi kadroları var. Fakat Anadolu'dan bir takımın çıkıp bu ekiplerle mücadele ediyor olması da çok özel bir durum. Böyle bir ekibin temsilcisi olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın güzel bir yarı final maçı olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Kandemir, final oynamak istediklerini kaydetti.

ÇİMSA ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın da kupayı almak istediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacaklarını aktaran Yalçın, “O yüzden çok kaliteli bir maç olacağını düşünüyor ve tüm Edirnelileri karşılaşmayı izlemeye davet ediyorum.” dedi.

– Şampiyon kupayı pazar günü kaldıracak

Organizasyonda ilk maçlar, yarın oynanacak. Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin yarın saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak.

ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı ise 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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