Bayındır Sağlık Grubundan çocuklarda diş sağlığının korunması için öneriler haberi

İSTANBUL (AA) – Bayındır Beşiktaş Kliniği'nden Dt. Oya Köse, çocuklarda diş sağlığının korunması için düzenli diş bakımı alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi, ağız sağlığının yanı sıra genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından da kritik öneme sahip.

Yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz ağız bakımı ve genetik faktörler gibi birçok nedenin tetiklediği diş çürükleri, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Çocuklara doğru alışkanlıklar kazandırarak ve düzenli diş hekimi kontrolleriyle sorunu önlemek mümkün hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Beşiktaş Kliniği'nden Dt. Oya Köse, “Çocuklarda diş sağlığının korunması için düzenli diş bakımı alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Çürüklerin yalnızca ağız sağlığını değil, genel sağlığı ve yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebildiğini vurgulayan ​​​​​​​Köse, çocuklarda görülen diş çürüklerine neden olan faktörleri, şeker ve karbonhidrat tüketimi, yetersiz ağız bakımı, gece beslenmesi ve biberon çürüğü, genetik ve çevresel faktörler, sık atıştırma ve diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmesi şeklinde sıraladı.