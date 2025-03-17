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Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde, Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi.Camide teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde, Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi.

Camide teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hacivat-Karagöz gösterisini izleyen çocuklara hediyeler verildi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Aileler de çocuklarıyla birlikte aktiviteleri takip etti.

Türkiye Diyanet Vakfı İl Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak bu sene mobil ikram araçlarıyla farklı ilçelerde iftarlık dağıttıklarını anlattı.

Sönmez, bu kapsamda bugün Bayrampaşa'da olduklarını ve bu programı icra ettiklerini kaydederek, “Her hafta bunu yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Üsküdar'da olacağız. Çocuklar da çok mutlu oldu.” dedi.

Yeşil Çimen Camisi'nde görevli Ebubekir Babacan da bu tür programları sürekli yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Cami çocuk buluşmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Babacan, “Çocuklarımıza camiyi sevdirmek ve alıştırmak, kültürel, mukaddes değerlerimizi onlara anlatmak adına bir araya geliyoruz. 'Camide hayat' diyoruz. Herkesi bekliyoruz.” diye konuştu.

– “Her zaman olsun isteriz”

Şenliğe babasıyla birlikte katılan 13 yaşındaki Yusuf Ensar Ersin, yatsı ve teravih namazını kıldıktan sonra eğlendiklerini ifade ederek, “Her zaman olsun isteriz. Sosyal aktivite için de çocuklar için de çok önemli bir şey. Karagöz ve Hacivat da çok eğlenceliydi. Cami sevgisini de arttırıyor. İyi bir şey bence.” ifadelerini kullandı.

Baba Yasin Ersin bu tarz etkinlikleri, çocukların camiye kazandırılması açısından çok önemli bulduklarını belirterek, diğer camilerde de benzer etkinliklerin olmasını istediklerini söyledi.

12 yaşındaki Emir Bakırcı, çok eğlendiklerini dile getirerek, “Eskiden böyle şeyler olmuyordu. Seviyoruz, oyunlar oynuyoruz. Çok iyi. Ramazan boyunca teravih namazı için geliyordum bu camiye. Hacivat ve Karagöz gösterisi oldu, balonlar atıldı.” dedi.

İlk defa camiye geldiğini aktaran 9 yaşındaki Hasan Ensar Göçbay ise çok eğlendiğini ve güzel bir gün geçirdiği anlattı.

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