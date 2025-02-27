BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) “Yeni Dünyadan” konserinde piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Coorey yönetti.
Konserde sahne alan piyanist Babacan, Ludwig van Beethoven'dan “Fidelio overture”, “Piyano Konçertosu No.4” ile Antonin Dvorak'ın “Senfoni No.9” gibi eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda Cem Babacan ile Matthew Coorey, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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