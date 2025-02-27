SON DAKİKA
BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi
İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46’sı tutuklandı haberi
TRT Tabii’nin yeni dizisi “Yankı” Görünmez El’in galası yapıldı haberi
Anadolu Ajansı ev sahipliğinde iklim değişikliği paneli düzenlendi haberi
İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı haberi
TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik’in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğrafi işaret belgelerini takdim etti haberi
Kocaeli’de “28 Şubat: 28 Yılın Ardından” paneli düzenlendi haberi
Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Akademisi Birinci Dönem Açılış Programı’nda konuştu: haberi
Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi
Innovation Campus, 5 yılda Türkiye’de binlerce genci dijital dünyaya hazırladı haberi
BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi
İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46’sı tutuklandı haberi
TRT Tabii’nin yeni dizisi “Yankı” Görünmez El’in galası yapıldı haberi
Anadolu Ajansı ev sahipliğinde iklim değişikliği paneli düzenlendi haberi
İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı haberi
TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik’in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğrafi işaret belgelerini takdim etti haberi
Kocaeli’de “28 Şubat: 28 Yılın Ardından” paneli düzenlendi haberi
Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Akademisi Birinci Dönem Açılış Programı’nda konuştu: haberi
Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi
Innovation Campus, 5 yılda Türkiye’de binlerce genci dijital dünyaya hazırladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi

BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) "Yeni Dünyadan" konserinde piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey sahne aldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Coorey yönetti.Konserde ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) “Yeni Dünyadan” konserinde piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Coorey yönetti.

Konserde sahne alan piyanist Babacan, Ludwig van Beethoven'dan “Fidelio overture”, “Piyano Konçertosu No.4” ile Antonin Dvorak'ın “Senfoni No.9” gibi eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Cem Babacan ile Matthew Coorey, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

İlgili Haberler

Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 17:00

Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi

Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 16:54

Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 16:54

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi

Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 16:44

Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi

“Çanakkale’nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı” yapıldı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 16:35

“Çanakkale’nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı” yapıldı haberi

Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 16:20

Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu haberi

Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık’tan ramazan ayı mesajı haberi Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık’tan ramazan ayı mesajı haberi