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Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi
Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Trakya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Bilecik’te, BEBKA tarafından “TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı” yapıldı haberi
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BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verilen konseri şef Tolga Tav...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), “Sevgililer Günü” konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verilen konseri şef Tolga Taviş yönetti.

Solistin Jazz eserlerinden oluşan repertuvarı BBDSO eşliğinde seslendirdiği konserde vokalist Ece Göksu aşk ve sevgi temalarını sahneye taşıdı.

Gecenin sonunda Ece Göksu ve Jazz Quartet, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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