BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), “Sevgililer Günü” konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verilen konseri şef Tolga Taviş yönetti.
Solistin Jazz eserlerinden oluşan repertuvarı BBDSO eşliğinde seslendirdiği konserde vokalist Ece Göksu aşk ve sevgi temalarını sahneye taşıdı.
Gecenin sonunda Ece Göksu ve Jazz Quartet, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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