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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
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Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi
İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
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BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Naci Özgüç yönetti.BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.

Konserde sahne alan sanatçılar, Fazıl Say'ın “Flüt Konçertosu” ve “Senfoni No:2 Mezopotamya” eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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