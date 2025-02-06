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BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Naci Özgüç yönetti.BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçı...