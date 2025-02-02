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BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul’da basın toplantısında konuştu: haberi

- "Gazze'deki 50 bin masum, emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarları için katledildi ve soykırıma uğradı" - "Genel seçimlere daha 3 sene gibi bir zaman varken şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ya da kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmalarıyla gündem işgal edilmeye çalışılıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul’da basın toplantısında konuştu: haberi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Gazze'deki 50 bin masum, emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarları için katledildi ve soykırıma uğradı.” dedi.

Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, partisinin kuruluşunun 32'nci yılını kutladı.

Destici, Türkiye var oldukça BBP ve Alperenlerin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini dile getirerek, terörle mücadelede olduğu gibi Suriye'nin birliği ve iç huzurunun Türkiye açısından önemli olduğunu ifade etti.

İç barışın tamamen tesis edildiğinde ve yönetim istikrarına kavuştuğunda sığınmacıların tamamının şehirlerine döneceklerini ifade eden Destici, dönüşlerin hızlandırılıp, bunun altyapısının hazırlanması gerektiğini belirtti.

– “7 Ekim saldırısı sadece sebep kılınmış”

ABD ile bazı Batı ülkelerinin İsrail'le birlikte Orta Doğu'da yeni bir dizayn peşinde olduklarına dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

“Şimdi esir takasları gerçekleştiriliyor ama bu arada Trump bir açıklama yaptı. Ne dedi, 'Gazzelileri Ürdün ve Mısır alsın.' dedi. İşte bu söz, esas Gazze'de yapılan soykırımın niye yapıldığını bize çok net bir şekilde göstermektedir. 7 Ekim saldırısı sadece sebep kılınmış. Trump ne diyor? Mısır'dan ve Ürdün'den gelen itirazlara karşılık 'Biz onlara her türlü yardımı, desteği yapıyoruz. Onlar da bize yardımcı olacaklar ve bu Gazzelileri kendi ülkelerine kabul edecekler.' diyor. Orayı da İsrail'in bir parçası ya da özel bir bölge, serbest bir alan haline getirerek Amerika'nın, Batı'nın ve İsrail'in emrine verecekler. Yeni üsler, yeni limanlar ve ticaret merkezleri oluşturacaklar. İşte, Gazze'deki 50 bin masum emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarları için katledildi ve soykırıma uğradı.”

Destici, Gazze'de yaşananlara Türkiye'nin tepkisini birçok İslam ülkesinin göstermediğini ifade ederek, “Biz artık Arap Birliğinden ya da İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerden ziyade bu zulümlere, katliamlara, soykırımlara karşı duruşu ya da yükselen sesleri nereden duyuyoruz? Güney Afrika'dan, Güney Amerika ülkelerinden görüyoruz, İskoçya'dan görüyoruz bazı Avrupa halklarından görüyoruz. Arap Birliği'nin utanması lazım, İslam dünyasının yerin dibine girmesi lazım. Latin Amerika ülkeleri ses çıkarırken İskoçya, İrlanda, bazı Avrupa ülkelerinin toplulukları ses çıkarırken Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesine soykırım başvurusu yaparken İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi çoğu ülkenin ve Arap Birliğinin sessiz kalmasından o ülkeyi yönetenler utanması ve yerin dibine girmesi lazım. Ama maalesef o milletin gerçek temsilcileri olmadıkları için efendilerine yani emperyalist ve siyonistlere hizmet etmeye devam ediyorlar.” diye konuştu.

“Genel seçimlere daha 3 sene gibi bir zaman varken şimdiden Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ya da kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmalarıyla gündem işgal edilmeye çalışılıyor.” diyen Destici, iktidarı ve muhalefetiyle, meclis içi ve dışı siyasi partilerin tamamının gündeminin milletin problemleri, geleceği ve menfaati olması gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve kadınların taleplerinin konuşulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Destici
Soykırım
Ülkeleri

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