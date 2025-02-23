Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi

Beylikdüzü'nde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün S.H'nin, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşıyla arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında katil zanlısı K.G'nin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün göğsüne bıçak darbesi alan S.H. hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, maktulle aynı evde yaşayan ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan K.G'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Otomotiv sektörünün “itici gücü” tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi haberi