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Balıkesir’de 182 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi haberi
Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi
Burhaniye’de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı haberi
Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe’yi tercih etti haberi
Gömeç’te camiler temizleniyor haberi
İstanbul’da vatandaşlar karın keyfini çıkardı haberi
Bilecik’te küçük ressamlar hayallerini resmetti haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi
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Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün S.H'nin, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşıyla arasında çıkan tartışmada bıça...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi

Beylikdüzü'nde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün S.H'nin, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşıyla arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında katil zanlısı K.G'nin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün göğsüne bıçak darbesi alan S.H. hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, maktulle aynı evde yaşayan ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan K.G'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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