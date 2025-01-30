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Çiçekçiden “312 bin liralık dolandırıcılığa” ilişkin suç duyurusu haberi
Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı haberi
Bursa’da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi
İstanbul’da iş yeri ve şantiyelerden hırsızlık gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
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Beylikdüzü’nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis, i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beylikdüzü’nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Beylikdüzü'nde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana yol açan yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan ilk incelemede, yangının giriş kattaki ekmek imalathanesinde başladığı tespit edildi.

İş merkezinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın

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