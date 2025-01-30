Beylikdüzü’nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Beylikdüzü'nde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumana yol açan yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan ilk incelemede, yangının giriş kattaki ekmek imalathanesinde başladığı tespit edildi.
İş merkezinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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