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Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı
Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi, iş yeri sahibi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.

Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.

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