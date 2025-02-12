SON DAKİKA
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi
Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi
İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi
Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi
Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi
İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi
Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi

Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki bina, önlerindeki istinat duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı.Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi

Beyoğlu'nda iki bina, önlerindeki istinat duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı.

Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.

Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İlgili Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 16:04

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 16:04

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi

sahibinden.com’da üst düzey atama haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 15:50

sahibinden.com’da üst düzey atama haberi

Türk Kızılay Lapseki’de kan bağışı kampanyası başlattı haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 15:34

Türk Kızılay Lapseki’de kan bağışı kampanyası başlattı haberi

Balıkesir’de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 14:30

Balıkesir’de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı haberi

Çanakkale’de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 14:30

Çanakkale’de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı haberi

TEMSA son 4 yılda cirosunu 20 katına çıkardı haberi TEMSA son 4 yılda cirosunu 20 katına çıkardı haberi Mitsubishi Electric “Legendera” klima serisiyle enerji verimliliği sunuyor haberi Mitsubishi Electric “Legendera” klima serisiyle enerji verimliliği sunuyor haberi