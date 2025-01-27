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Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi
Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi
Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi haberi
GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında konuştu: haberi
“Hakikat Öncesi-Pre-Truth” sergisi Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı haberi
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Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin alt katlarındaki sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otel çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Bazı müşteriler tedbir amaçlı binanın dışına çıkartıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de otelde inceleme yaptı.

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