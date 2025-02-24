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Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi
BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi
Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi haberi
Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
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BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi

- BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan: - "Bu anlamlı ödülü, özverili çalışmalarıyla başarılarımızı besleyen BGN'in tüm yetenekli kadınları adına almaktan büyük onur duyuyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi

Oil & Gas Middle East Awards 2025'te “Enerjide Yılın Kadın Lideri” ödülü, BGN Grup Üst Yöneticisi (CEO) Rüya Bayegan'a verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayegan, sektöre yaptığı katkılarla dünya çapındaki etkili kadın liderlerden biri olarak ödüle layık görüldü.

Orta Doğu enerji sektörünün mükemmeliyet sembollerinden biri olan Oil & Gas Middle East Awards, bölgenin önde gelen sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Dubai'de gerçekleştirilen törende jüri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve stratejik ilerleme odağında toplam 20 kategoride sektörün başarılı isimlerini ödüllendirdi.

Bayegan liderliğinde, küresel bir güç haline gelen BGN, Cenevre ve Dubai'deki ana merkezleri ile Casablanca, Doha, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur dahil 23 farklı lokasyonda faaliyet gösteren enerji şirketi konumunda yer alıyor.

Şirket, düşük karbonlu geçiş yakıtları, LNG, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), karbon ticareti ve mineral ticaretine giriş yaptı, ayrıca “Very Large Gas Carrier” (VLGC) inşa projeleriyle sıvılaştırılmış gaz ve amonyak gibi kritik enerji ürünlerinin taşınmasına yönelik stratejik yatırımlar gerçekleştirdi. BGN Energy'nin orta ve üst akış yatırım birimi, 2030'a kadar önemli ölçüde yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturmayı da hedefliyor.

BGN, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı iş yeri uygulamalarını hayata geçirirken, yeni işe alımlarda yüzde 50 kadın-erkek dengesi hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca şirket, çalışan aile refahı programları, eğitim yatırımları ve afet yardımları gibi alanlarda küresel ölçekte önemli projeler yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan, ödülün, BGN olarak tüm çalışma arkadaşlarıyla, bölgesel oyuncudan küresel bir enerji ticareti şirketine dönüşümleri için gösterdikleri ortak çabanın, adanmışlığın ve mükemmeliyetçi yaklaşımlarının yansıması olduğunu belirtti.

Bayegan, “Yenilikçi iş modelimiz sayesinde, geleneksel hidrokarbonlardan yenilenebilir enerjiye ve taşımacılıktan lojistiğe kadar enerji sektörünün her alanında fırsatları önceliklendiriyoruz. Sadece büyümeye değil, sektörümüzün sürdürülebilir geleceğini de şekillendirmeye odaklanıyoruz. Bu anlamlı ödülü, özverili çalışmalarıyla başarılarımızı besleyen BGN'in tüm yetenekli kadınları adına almaktan büyük onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bgn
Enerji
Sektör

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