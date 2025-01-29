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Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi
Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi
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Bilecik Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerinden ilçelere ziyaret haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerinden ilçelere ziyaret haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçeleri ile bağlı köylerine ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, istekler not alınarak ilgili kurumlara iletildi.

Açık Kapı Projesi, vatandaşlarla üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla valilikler bünyesinde İçişleri Bakanlığınca hayata geçirildi.

Söz konusu proje ile vatandaşların talepleri elektronik ortamda kaydedilerek takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştiriliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudaki isteklerini doğrudan valiliklerdeki Açık Kapı masalarına iletebiliyor.

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