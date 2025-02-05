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Bilecik Valiliğinden aileyi alıkoyup polise silah çeken zanlının etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama: haberi
Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Sultangazi’de gecekondudan atölyeye sıçrayan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi
Yalova’da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı haberi
Kocaeli’de “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu haberi
Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
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Bilecik Valiliğinden aileyi alıkoyup polise silah çeken zanlının etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama: haberi

- "Emniyet güçleri, gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine intikal etmiş ve şüpheli aracı durdurmuştur. Araç şoförü S.K, karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekip dolduruş yapmıştır. Emniyet güçleri, araç içinde bulunan şahsa müdahalede bulunmuştur"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valiliğinden aileyi alıkoyup polise silah çeken zanlının etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama: haberi

Bilecik Valiliğince, kent merkezinde 3 Şubat'ta bir aileyi alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlının etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bilecik'te meydana gelen ve bazı çevreler tarafından çarpıtılarak farklı şekillerde kamuoyuna yansıtılan olayla ilgili doğru bilgilendirme yapmak zorunluluğu doğduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Söz konusu olay bir gasp ve silahlı tehdit vakası olup, mağdurun Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden olayın başlangıcından itibaren görevli memurlarla mesaj yoluyla iletişim kurması ve 42 ayrı ihbarda bulunarak eşi ve 2 çocuğuyla birlikte bir araçta bulundukları yönünde yetkililerden yardım talep etmesi üzerine emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştır.”

Olayın gelişimine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“S.M. isimli şahıs, KADES uygulaması üzerinden yaptığı acil yardım çağrısında, içinde bulunduğu araçta silahlı kişilerin olduğunu ve hayati tehlike içinde olduklarını belirterek güvenlik güçlerinden yardım talep etmiştir. Emniyet güçleri, gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine intikal etmiş ve şüpheli aracı durdurmuştur. Araç şoförü S.K, karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekip dolduruş yapmıştır. Emniyet güçleri, araç içinde bulunan şahsa müdahalede bulunmuştur. S.K. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahsın, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, tehdit ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi toplam 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. 4 Şubat'ta mahkemece olaya karışan şahıslardan 18 ayrı suç kaydı olan A.K. ve 30 ayrı suç kaydı olan T.K. 'yağma' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir.”

– Olay

Kent merkezindeki Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokağı'nda, içinde 2 çocuğun da bulunduğu 41 ABS 929 plakalı otomobilde S.M. ve kocası ile çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen S.K. arasında tartışma çıkmıştı. S.K. aileyi alıkoymuş, S.M. tarafından KADES aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, otomobilin yanına gelen ekiplere silah doğrultan S.K, ekiplerce etkisiz hale getirilmişti. Aile polis tarafından kurtarılmıştı.

Olay

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