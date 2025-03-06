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Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevinde düzenlenen programda Vali Aygöl, polislerle sohbet etti.Emniyet teşkilatını...