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Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı haberi
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Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevinde düzenlenen programda Vali Aygöl, polislerle sohbet etti.Emniyet teşkilatını...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, emniyet personeliyle iftar yaptı haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevinde düzenlenen programda Vali Aygöl, polislerle sohbet etti.

Emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Aygöl, kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmalarının devamının gelmesini diledi.

Programda, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da yer aldı.

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