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Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
Papagenolar Çocuk Operası 23 Mart-23 Nisan arasında Zorlu PSM’de sahnelenecek haberi
Tekirdağ’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi
Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar haberi
Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı haberi
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Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Ertuğrulgazi Lisesi'ni ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Aygöl, sınıfları gezip...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Ertuğrulgazi Lisesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Aygöl, sınıfları gezip öğrencilerle kitap okudu.

Daha sonra öğretmenlerle toplantı düzenleyen Aygöl, eğitime ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Aygöl, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için eğitim her zaman önceliğimiz olacak.” değerlendirmesini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in de yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Eğitim

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