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Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi
İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi
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Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi
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Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatında ve tır parkı çalışmalarını inceledi.Vali Aygöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte özel gereksinimli çocukların en iyi eğ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatında ve tır parkı çalışmalarını inceledi.

Vali Aygöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte özel gereksinimli çocukların en iyi eğitimi alabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

İlgililerden bilgi alan Aygöl, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için modern ve donanımlı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen okul, tamamlandığında bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yürütülen projeler büyük önem taşımaktadır. Özel gereksinimli çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için desteklerimiz devam edecektir. Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu, eğitim olanakları ve özel gereksinimli çocuklara uygun fiziki yapısıyla, onların gelişimini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlıyor.”

Gülümbe köyünde yapımı devam eden tır parkında da altyapı çalışmalarını inceleyen Aygöl, kentte ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiği daha düzenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını aktararak, ağır tonajlı araçların güvenli ve düzenli bir şekilde park edebilmesi için projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Eğitim

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