Bilecik’in köyünde üretilen “hardal tohumlu turşu” ile ihracata hazırlanıyorlar haberi

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN – Bilecik'in merkeze bağlı Küplü köyünde “hardal tohumlu turşu” üretim tesisi kuran Aras Omid ve Mehmet Fikir, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki kentlerde ilgi gören ürünlerini ABD, Kanada ve Almanya'ya ihraç etmek için yurt dışındaki marketlere numune gönderdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2012'de mezun olan İngilizce, Farsça, Özbekçe ve Hintçe yeminli tercümanlık yapan Omid ile uzun yıllar Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurluğu görevinde bulunan sınıf arkadaşı Fikir, Ağustos 2024'te işlerinden ayrılıp, turşu üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Bu kapsamda 447 nüfuslu Küplü köyündeki 2 katlı bir binanın bodrum katındaki depoyu kiralayan, 3 aylık çalışma sonucu 60 metrekarelik tesislerini faaliyete geçiren ikili, Antalya'daki üreticilerden temin edilen havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri, sterilizasyon, yıkama ve doğrama aşamalarından geçirdikten sonra hardal tohumu ekleyip turşuya dönüştürüyor.

Haftada ortalama 1500 ila 2 bin kavanoz turşu üreten, ürünlerini İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu illerindeki yöresel ürün marketlerine pazarlayan Omid ve Fikir, numune gönderdikleri ABD, Kanada ve Almanya'ya ihracata hazırlanıyor.

Evli ve bir çocuk babası Afganistan uyruklu 38 yaşındaki Aras Omid, AA muhabirine, mezun olduktan sonra özel sektörde çalıştığını, Ankara'da yeminli tercümanlık ofisi açtığını söyledi.

Dış ticaretle de ilgilendiğini dile getiren Omid, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak amacıyla çalışıyordum. Yurt dışı bağlantılarım sayesinde, Orta Doğu mutfağında yaygın olan ancak Avrupa'da profesyonel anlamda üretilmeyen hardal tohumlu turşulara olan ilgiyi fark ettim. Sınıf arkadaşım Mehmet Fikir'e düşüncemi açtım ve bir girişim başlatmaya karar verdik.”

– “İhracat sürecine hazırlanıyoruz”

Omid, ürünlerine İstanbul ve Ankara pazarlarında yoğun ilgi gösterildiğini, olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Bu sebeple yurt dışı pazarına da açılmaya karar verdiklerini anlatan Omid, “Dış ticaretle ilgilenen arkadaşlarımız aracılığıyla ABD, Kanada ve Almanya'daki marketlere numuneler gönderdik. Sipariş talepleri gelmeye başladı, şu an ihracat sürecine hazırlanıyoruz.” dedi.

Evli ve bir çocuk babası 36 yaşındaki Mehmet Fikir de tesislerini kurmak için 12 yıldır sürdürdüğü memuriyetten istifa ettiğini, daha sonra araştırma yapmaya başladıklarını aktardı.

Hardal tohumu sayesinde turşularının alışılagelmişin dışında lezzete sahip olduğunu vurgulayan Fikir, şunları kaydetti:

“Turşularımız, sebzelerin belirli sıcaklıklarda haşlanarak fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Ayrıca hardal tohumuyla fermente ediyoruz. Hardal tohumu, Türk turşularında sık kullanılmaz ancak Alman ve ABD mutfağında yaygındır. Orta Asya ve Orta Doğu'da da sıkça kullanılır. Hem kendine özgü aroması hem de içerdiği vitamin ve minerallerle turşuya farklı bir tat ve besin değeri kazandırıyor.”

Mehmet Fikir, ürünlerinin fermantasyon sayesinde katkı maddesine gerek duyulmadan, uzun süre dayanabildiğinin altını çizdi.

Son dönemde sağlıklı ve doğal gıdalara ilginin arttığına değinen Fikir, “Bu ihtiyaca cevap vermek için ürünlerimizi çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Mevsiminde toplanan sebzelerle üretim yapıyoruz. Ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyoruz. Hardal tohumuyla fermente edilen turşularımızı farklı sebzelerle çeşitlendirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.