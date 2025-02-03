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Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, okul çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı haberi
Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
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Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bayat ekmek ve yemek atıkları mamaya dönüştürülüyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, gazetecilere yaptığ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te bayat ekmek ve yemek artıklarından mama üretiliyor haberi

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bayat ekmek ve yemek atıkları mamaya dönüştürülüyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, mama üretimi tesisinde gerçekleştirilen çalışma ile bayat ekmek ve yemek atıklarını, kedi ve köpekler için mamaya dönüştürdüklerini bildirdi.

Sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra mama üretim tesisinde mama üretildiğini aktaran Ünal, “Başta lokanta ve restoran olmak üzere birçok noktadan toplanan bayat ekmek ve yemek artıkları belirli işlemlerden geçiriliyor. Kurutulma işleminden sonra pelet halinde paketleniyor. Yaş ve kuru mama şeklinde hazırladığımız mamaları, güvenle can dostlarımıza veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mama

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