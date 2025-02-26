SON DAKİKA
VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi
İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem haberi
Hendek’te “Geleceğin Şefleri El Ele” yemek yarışması düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi haberi
“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi
Fatih’te polis memurunu yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı haberi
Mehmet Ali Erbil “yasa dışı bahse teşvik” suçundan hakim karşısında haberi
VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi
İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem haberi
Hendek’te “Geleceğin Şefleri El Ele” yemek yarışması düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi haberi
“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi
Fatih’te polis memurunu yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı haberi
Mehmet Ali Erbil “yasa dışı bahse teşvik” suçundan hakim karşısında haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi

Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ev sahipliğinde düzenlenen top...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2024 BEBKA Faaliyet Raporu ile 2025 bütçesi değerlendirilerek yıl içinde bölgesel rekabeti artıracak projeler ile programlar ele alındı.

Yönetim Kurulu'na ajans risk yönetimi ile iç kontrol sistemi hakkında da bilgi verilen toplantıya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile Eskişehir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Özgür Alp katıldı.

Başkanı

İlgili Haberler

Yalova Valisi Hülya Kaya Mehmetçiğe bere ören kadınları ziyaret etti: haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:24

Yalova Valisi Hülya Kaya Mehmetçiğe bere ören kadınları ziyaret etti: haberi

Fatih’te zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:10

Fatih’te zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi haberi

Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:04

Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi

Ataşehir’de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 11:54

Ataşehir’de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı haberi

6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 11:54

6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi haberi

Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 11:54

Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi

Biyonik kulakla 30 yaşında yeniden duymaya başladı haberi Biyonik kulakla 30 yaşında yeniden duymaya başladı haberi Ramazanın vazgeçilmezi “Karagöz ile Hacivat” yeni oyunlarla izleyiciyle buluşacak haberi Ramazanın vazgeçilmezi “Karagöz ile Hacivat” yeni oyunlarla izleyiciyle buluşacak haberi