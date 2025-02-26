Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2024 BEBKA Faaliyet Raporu ile 2025 bütçesi değerlendirilerek yıl içinde bölgesel rekabeti artıracak projeler ile programlar ele alındı.

Yönetim Kurulu'na ajans risk yönetimi ile iç kontrol sistemi hakkında da bilgi verilen toplantıya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile Eskişehir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Özgür Alp katıldı.