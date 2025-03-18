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Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak’ta “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni” düzenlendi haberi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale’de konser verdi haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
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Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "Gazze için araç konvoyu"na katılanlar, Atatürk Spor Salonu ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen “Gazze için araç konvoyu”na katılanlar, Atatürk Spor Salonu önünde yatsı namazı sonrası bir araya geldi.

Buradan araçlarıyla konvoy oluşturan kalabalık grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarıyla Ertuğrulgazi, Hürriyet Mahallesi, Organize Sanayi Kavşağı'nda ilerleyip Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Grup adına açıklama yapan İHH Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, Siyonistlerin saldırıları sebebiyle bugüne kadar yüz binlerce insanın şehit olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Çakmak, şöyle konuştu:

“Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran Siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.”

Vatanını işgale teslim etmeyen Filistin halkının ağır bedeller ödediğini dile getiren Çakmak, “Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyor ve diyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir.” diye konuştu.

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