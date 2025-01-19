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Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor
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Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi
Sakarya’dan kısa kısa
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gençlerin başlattığı projeyle camiler temizleniyor.

Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Pazaryeri Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri her hafta farklı bir camide bir araya gelerek temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gümüşdere köyünde gerçekleştirilen etkinlikte üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan ekip, köy camisini baştan sona temizledi.

Gençler ayrıca caminin kışlık odunlarını da keserek yakacak ihtiyacını karşıladı. Bu anlamlı etkinlik, köy halkının büyük beğenisini topladı. Köy muhtarı Sedat Ceylan emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje, yalnızca gençler tarafından değil, ilçe protokolü tarafından da desteklenirken, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, ve İlçe Mal Müdürü Taner Güney de etkinlikte yer alarak gençlerle birlikte cami temizliği yaptı.

Cami

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