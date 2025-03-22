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Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan’ın annesinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi
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Bilecik’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerine giden 2 vatandaş, alışveriş yaptıkları sırada ceplerini kontrol ettikleri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerine giden 2 vatandaş, alışveriş yaptıkları sırada ceplerini kontrol ettiklerinde toplam 3 bin 650 liranın olmadığını fark ederek, polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlılara ait otomobilin, pazar yerinin otoparkında park halinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen H.B, G.B.D. ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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