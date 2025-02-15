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Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi
TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi
Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu haberi
Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi
Bursa’da sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi
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Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi

BİLECİK (AA) - Bileci'te polis ve jandarma tarafından il genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı koordinasyonunda 353 perso...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi

Bileci'te polis ve jandarma tarafından il genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı koordinasyonunda 353 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, trafik denetimi yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 bin 554 kişi sorgulanırken, arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl ve ilçe giriş ve çıkışlarında ise araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara cezai işlem gerçekleştirildi.

Kontrollerde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

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