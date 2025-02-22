Bilecik’te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı haberi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, jandarma ekipleri hava şartları nedeniyle ilacını alamayan vatandaşın ihtiyacını karşıladı.
Söğüt ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hayriye köyünde yaşayan vatandaş, İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, oğlunun epilepsi hastası olduğunu, yolların karlı ve buzlu olması sebebiyle ilacını alamadığını bildirdi.
Yardım talebi üzerine jandarma ekipleri, ilacı eczaneden alarak, teslim etti.
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