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Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi
İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı haberi
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Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 740 paket sigara ve 31 şişe parfüm ele geçirildi.Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tütün, tütün mamulü ile emtia kaça...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi

Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 740 paket sigara ve 31 şişe parfüm ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tütün, tütün mamulü ile emtia kaçakçılığının tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan aramalarda, A.A.D'nin evinde 740 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheli A.A.D. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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