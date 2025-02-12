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Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.İl genelinde, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.Ç'nin evine operasyon düzenl...