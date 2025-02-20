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GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi
Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi
Tekirdağ’da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı haberi
Tekirdağ’da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
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Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kar yağışının ardından ana arter ve ara sokaklarda çalışma yaptığı belirtildi.Ekiplerin cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

Bilecik'te karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kar yağışının ardından ana arter ve ara sokaklarda çalışma yaptığı belirtildi.

Ekiplerin cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kar küreme ve solüsyon araçları ile saha ekipleri, kent genelinde yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında yoğunlaşan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece boyunca tuzlama ve küreme işlemlerine devam etti. Karla mücadele ekipleri ve diğer birimler teyakkuz halinde.”

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