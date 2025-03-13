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Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi

- Pazaryeri ilçesinin Küçükelmalı köyünde doğum tarihleri ile askerlik dönemlerine göre sıraya alınan vatandaşlar, 27 yıldır her ramazanda iftar veriyor - Köy muhtarı Halil Ak: - "Bu yıl sırası gelmeyenler 2026'nın ramazan ayı için şimdiden sıra istiyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi

İBRAHİM ÖZTOSUN – Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, 27 yıldır ramazan ayında adeta birbirleriyle yarıştıkları iftar sofralarını kurmak için sıraya giriyor.

Ağırlıklı olarak Yörüklerin yaşadığı, 144 nüfuslu köyde iftar vermek isteyenler, 1998'den bu yana bireysel ya da gruplar halinde ramazan öncesi muhtarlığa başvuruyor ve doğum tarihleri ile askerlik dönemlerine göre sıraya alınıyor.

Bilecik ve çevre illerde yaşayan Küçükelmalı köyü nüfusuna kayıtlı hayırseverler, aldıkları malzemeleri köydeki 2 aşçıya teslim ediyor. Hazırlanan yemekler, 27 yıldır her ramazan köy meydanı ile kahvehanede kurulan sofralarda sunuluyor.

Yoğun talep gören uygulamayla köylüler, iftar sofralarının etrafında dayanışma ve kaynaşma imkanı buluyor.

Küçükelmalı Köyü Muhtarı Halil Ak, AA muhabirine, bu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini söyledi.

Sofralarının herkese açık olduğunu belirten Ak, şöyle devam etti:

“İftar vermek için köylülerimiz adeta birbirleriyle yarışıyor. Sırası gelmeyenler gönül koyuyor. Herkesin iftar sevabından yararlanabilmesi için 4-5 aileyi bir araya getiriyoruz. Doğum tarihlerine göre de iftar yemeğini karşılıyorlar. Bu şekilde herkes nasiplenmiş oluyor. Bu yıl sırası gelmeyenler 2026'nın ramazan ayı için şimdiden sıra istiyor.”

– “İnşallah bu gelenek sürüp gidecek”

Ak, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi civar illerde yaşayan Küçükelmalıların da uygulamaya dahil olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Böylece köydeki yaşlıların da ziyaret edildiğini söyleyen Ak, “Evden çıkamayacak durumda olanların yemeklerini de evlerine götürüyoruz. Bu güzelliği yaşamaları için tüm dostlarımızı köyümüze davet ediyoruz.” dedi.

Köylülerden Yaşar Rehber de 25 kişi bir araya gelerek 2 gün iftar verdiklerini dile getirdi.

Gruplarının 1960 ve 1961 doğumlulardan oluştuğunu kaydeden Rehber, “Çevre illerden iftar veren hemşehrilerimiz, daha sonra yaşadıkları illere dönüyor. Gençlerimiz bu uygulama dolayısıyla çok heyecanlı. İnşallah bu gelenek sürüp gidecek.” diye konuştu.

Bursa'dan köyüne iftar vermek için gelen Nedim Efe de geleneğin önce kahvehanede başladığını, daha sonra köy meydanına taşındığını söyledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Efe, ellerinden geldiğince geleneklerini sürdürmek istediklerini belirtti.

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