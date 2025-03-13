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Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı haberi
Kartal’da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi
Edirne’de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi haberi
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi
Cemaat Vakıflarının geleneksel iftar daveti İstanbul’da düzenlendi haberi
Sakarya’da öğrenci yurdunda çıkan yangın nedeniyle yurt tahliye edildi haberi
İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi
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Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı haberi

BİECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Aydın A, yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki Malhun Hatun İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Um...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı haberi

BİECİK (AA) – Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Aydın A, yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki Malhun Hatun İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Umut B'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, Aydın A, tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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