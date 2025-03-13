Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı haberi

BİECİK (AA) – Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Aydın A, yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki Malhun Hatun İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Umut B'ye çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, Aydın A, tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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