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Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi
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Bilecik’te samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Karaköy köyünde Arif Aker'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaköy köyünde Arif Aker'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan 3 katlı eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında samanlık ve depo olarak da kullanılan ahşap yapı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı 3 katlı evde de hasar oluştu.

Vali Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Karaköy köyünde akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezimize yangın ihbarı alınmıştır. İhbarın ardından ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına 14 dakika içinde müdahale etmiştir. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı. Ailemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun, mal kaybı da bir şekilde yerine gelecektir. Devletimiz bütün imkanlarıyla buradadır.” diye konuştu.

Yangın nedeniyle köyde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

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