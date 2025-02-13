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Edirne’de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor haberi
Şişecam 90. yılını kutluyor haberi
Balıkesir’de 10 yılda 4 bin çocuğa gönüllülerce müzik eğitimi verildi haberi
Görme engelli çift, 15 yıldır hem kendisine hem topluma ışık oluyor haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Limak İnşaat’ın “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimleri başladı haberi
Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı haberi
Türkiye Sigorta, yeni dijital asistanı Bilge’ye Sor’u kullanıma açtı haberi
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Bilecik’te şehir merkezine inen tilki görüntülendi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Ertuğrulgazi Mahallesi İdil Sokak'ta, tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.Kayıtta, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te şehir merkezine inen tilki görüntülendi haberi

Bilecik'te yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi İdil Sokak'ta, tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kayıtta, sokakta dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer aldı.

Bir kedinin tilkiyi görüp kaçması da görüntülendi.

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