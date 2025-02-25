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Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi
Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi
18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi
Çanakkale’de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Sultanbeyli’de çocukların isteği üzerine sokaktaki karları temizlemeyen belediye personeli ödüllendirildi haberi
9. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası haberi
Sakarya’da kar nedeniyle orman yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı haberi
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Bilecik’te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, seyir halindeyken yanan mikserde hasar meydana geldi.Bilecik-Sakarya kara yolunun Sakarya istikametinde ilerleyen O.A. (55) yönetimindeki 11 DM 415 dorse plakalı taş tozu yüklü mikser, Otogar Kavşağı yakınlarında sağ arka la...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu haberi

Bilecik'te, seyir halindeyken yanan mikserde hasar meydana geldi.

Bilecik-Sakarya kara yolunun Sakarya istikametinde ilerleyen O.A. (55) yönetimindeki 11 DM 415 dorse plakalı taş tozu yüklü mikser, Otogar Kavşağı yakınlarında sağ arka lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı.

Sürücü O.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.

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