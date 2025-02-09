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Bilecik’te sigaranın zararları “olay yeri maket” ile canlandırıldı haberi
Bilecik’te kızak festivali yapıldı haberi
Kuzey Ege’de kar keyfi yaşamak isteyenler Kazdağları’na çıktı haberi
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi
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Bilecik’te sigaranın zararları “olay yeri maket” ile canlandırıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara cadde üzerinde "olay yeri maket" ile dikkat çekildi.Bilecik Yeşilay Şubesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te sigaranın zararları “olay yeri maket” ile canlandırıldı haberi

Bilecik'te, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara cadde üzerinde “olay yeri maket” ile dikkat çekildi.

Bilecik Yeşilay Şubesi, “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla olay yeri canlandırması yapıldı.

Tütün kullanımına bağlı “Akciğer kanseri sebebiyle ölüm”, “Türkiye'de her yıl 50 bin kişi akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor” gibi sigaranın zararlarının vurgulandığı uyarılar yer aldı. Ayrıca, vatandaşlara sigaranın zararları ve nasıl bırakılacağı el broşürleri dağıtıldı.

Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı soluduğunu ve her yıl 65 bin çocuğun pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Tekelioğlu, şöyle konuştu:

“Dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanmaktadır. Ülkemizde 15 yaş üzeri nüfusta tütün ürünü kullananlar toplumun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Tütün ürünleri pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir. Elektronik sigara, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri vb. tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır, içeriğindeki kanserojen maddeler sebebiyle ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Sigara başta olmak üzere alkol, madde, kumar ve teknoloji bagimliliklarindan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız Yeşilay Danışmanlık Merkezimize (YEDAM)a muracaat etmeleri halinde ücretsiz, ilaçsız ve gizlilik esasına uyularak psiko sosyal desteği ile kurtulabilmektedirler. Hep birlikte yaşanabilir bir dünya oluşturmamamız için bugünden itibaren dumansız hayata adım atmamız yeterli olacaktır.”

Tekelioğlu, sigaranın insan sağlığına verdiği zararları en iyi şekilde anlatmak için İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde sigaradan ölen kişiyi, maketle canlandırarak farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Stanttı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da Yeşilay'ın önemli bir görevi üstlendiğini dile getirerek, “Bu önemli görevden Bilecik ve toplumumuz faydalanır. Kısa sürede de kullannan vatandaşlarımız sigarayı bırakır.” dedi.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekim Pınar Kula Hatipoğlu da merkezde sigara ile mücadele için sigara bırakma polikliniğinde hizmet verdiklerini aktararak, daha önce sigarayı bırakmayı denemiş ve başarılı olamamış tüm vatandaşlarımızı uzman desteği almaları için merkeze davet etti.

Hayat
Sigara
Sigaranın
Tütün
Zararlar

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